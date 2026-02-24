Арестович: появление британцев на линии разграничения ничего не решит, их мало

Появление британских военнослужащих на территории Украины, в том числе на линии разграничения, ничего не решит. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала.

«Британцы готовы дать одну бригаду. Что такое одна бригада? Ничего. Британцы очень крепкие солдаты, очень крепкие вояки, очень крепкие офицеры. Просто их очень мало. Сухопутные войска – 72 тысячи. <…> У нас численность ВСУ только 11 британских армий. Поэтому даже на линии разграничения они ничего не решат», — сказал Арестович.

24 февраля стало известно, что в Великобритании начал работать аппарат штаб-квартиры так называемых многонациональных сил для Украины.

В связи с этим депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что создание Великобританией штаба для отправки многонациональных сил на Украину — провокация в адрес России, однако эта провокация проплачена военно-промышленным лобби ради прибыли.

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от появления войск Запада на Украине.