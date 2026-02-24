Размер шрифта
В Госдуме назвали главную цель создания британского штаба по Украине

Депутат Колесник: британский штаб по отправке сил на Украину создан ради прибыли
Kin Cheung/AP

Создание Великобританией штаба для отправки многонациональных сил на Украину — провокация в адрес России, однако эта провокация проплачена военно-промышленным лобби ради прибыли. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, что военно-промышленный комплекс проплачивает, военно-промышленное лобби, проплачивает политику Британии для того, чтобы шли заказы на вооружение. Пытаются его отправить на Украину. [Теперь] про войска. Если они отправляют французские регулярные части, части Великобритании, то они становятся стороной конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил депутат.

Колесник напомнил, что отправка войск стран «коалиции желающих» на Украину станет фактической интервенцией на Украину. В таком случае эти силы станут законной целью для ВС России, что в конечном счете чревато глобальным конфликтом, так как страны Европы будут напрямую вовлечены в боевые действия, указал парламентарий.

Собеседник назвал создание штаба «коалиции желающих» простой провокацией со стороны Лондона.

«Все провокации делают для чего-то. Там тоже есть неглупые люди, они прекрасно понимают, чем это может кончиться. Это провокация для получения прибыли, а все затраты лягут, естественно, на рядовых французов и простых англичан. Это уже их проблемы», — заключил Колесник.

24 февраля стало известно, что в Великобритании начал работать аппарат штаб-квартиры так называемых многонациональных сил для Украины.

Ранее посол заявил о праве Москвы считать Лондон участником украинского конфликта.
 
