В ЕС заявили о работе над разблокированием 20-го пакета санкций

Каллас: ЕК работает со Словакией и Венгрией над разблокированием пакета санкций
Liesa Johannssen/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейская комиссия (ЕК) работает со Словакией и Венгрией над поиском решения по разблокированию 20-го пакета санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы проводим работу с коллегами из Венгрии и Словакии на разных уровнях, чтобы продвинуться с этим пакетом», — сказала Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

По словам главы евродипломатии, главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это первый случай с начала специальной военной операции на Украине, когда ЕС не смог согласовать санкции перед 24 февраля.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России. Соответствующее решение было принято из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», уточнил глава ведомства.

Ранее в МИД Германии захотели повлиять на решение Венгрии по 20-му пакету санкций.
 
