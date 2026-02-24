Эксперт: борьба Зеленского с Фицо и Орбаном ударила по обычным украинцам

Отказ Киева идти на соглашение со Словакией, несмотря на приостановку поставок электричества, говорит о том, что украинский лидер Владимир Зеленский ставит борьбу с политиками выше интересов жителей своей страны. Он стремится всеми силами разорвать связь Венгрии и Словакии, на фоне чего комфорт украинцев отступил на второй план, объяснил в беседе с газетой «Взгляд» экономист Иван Лизан.

Зеленский преследует важную для себя цель – разрушить связь венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые выступают против поддержки Украины. В то же время очевидно, что Европа не сможет компенсировать потерю электроэнергии после приостановки поставок из Словакии, а украинская энергосистема уже работает с максимумом возможных мобильных генераторов.

«Впрочем, надо признать, что Украина мало восприимчива к таким изменениям, — добавил Лизан. — Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации».

Сложившаяся ситуация для киевских властей с учетом этих факторов не стала большой проблемой, так как они готовы принести в жертву комфорт обычных украинцев ради достижения своих целей, пояснил Лизан. По его мнению, Зеленский не станет запускать нефтепровод «Дружба», стремясь навредить Фицо и Орбану, ослабив позиции последнего перед предстоящими выборами.

Накануне Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии. До этого о таком шаге предупреждал премьер-министр Роберт Фицо — он заявлял, что аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится в случае, если Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба».

Фицо также сообщал, что намеревался обсудить с украинским лидером ситуацию вокруг нефтепровода, но украинская сторона согласна была вести переговоры только после 25 февраля. Он назвал приостановку поставок нефти политическим решением, направленным на давление Словакии в вопросах, связанных с конфликтом на Украине, и заверил, что Братислава не позволит себя шантажировать.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл шансы на запуск «Дружбы» без электричества Словакии.