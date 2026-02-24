Размер шрифта
«Пытались договориться»: Telegram в РФ могут признать экстремистским ресурсом

Глава ФРЦЭ Клименко: Telegram могут признать экстремистским на фоне дела Дурова
Global Look Press

Telegram в России в ближайшее время могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать. Эти ограничения долго откладывались из-за происхождения создателя мессенджера Павла Дурова, однако на фоне начатого в его отношении расследования вероятность принятия решения, аналогичного Meta (признана в России экстремистской и запрещена), растет, заявил в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его мнению, к Telegram в России всегда относились «с большой скидкой» из-за Дурова – если бы не он, то по формальным признакам мессенджер давно можно было заблокировать.

«Видимо, пытались долго договориться, — предположил Клименко. — Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили».

Как и реклама, так и оплата премиум-подписки в мессенджере в случае его признания экстремистским будет криминализирована, предупредил эксперт. Это заставит россиян перейти в другие мессенджеры, но кто-то останется в Telegram при помощи VPN, заключил специалист.

Напомним, в России подозревают мессенджер Telegram и его основателя Дурова в добровольном сотрудничестве с западными спецслужбами. Глава ФСБ Бортников отметил, что сейчас его служба не ведет переговоров с Дуровым, так как прежние контакты «ни к чему хорошему не привели». Действия создателя мессенджера расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Ранее военный эксперт обвинил Дурова в осведомленности Киева.
 
