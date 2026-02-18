NYT: Путин верит в победу и готов сражаться за Донбасс еще два года

Представители западной разведки и военного сообщества утверждают, что президент Владимир Путин уверен в победе на Украине, и Россия готова потратить от 18 месяцев до двух лет на полное вытеснение ВСУ с территории Донбасса. Об этом пишет газета The New York Times.

По их данным, президент России убежден, что даже если на вытеснение ВСУ с Донбасса потребуется от 18 месяцев до двух лет, действия ВС РФ в рамках СВО «обеспечивают ему все больше рычагов влияния».

В России неоднократно заявляли, что готовы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при условии соблюдения законных требований Москвы в том числе по гарантиям безопасности. В частности, глава государства Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров на разных площадках подчеркивали, что для долгосрочного урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции властей в Киеве. Как сказал американский лидер, его российский коллега Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт. Он назвал Зеленского причиной того, что усилия Вашингтона пока не позволили урегулировать кризис.

Ранее военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках завершения СВО.