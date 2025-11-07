На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках завершения СВО

Военкор Коц: СВО еще не началась, поэтому закончится не скоро
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) еще не началась, поэтому завершится нескоро, России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц, говоря о сроках окончания СВО.

После того как боевые действия на территории Украины завершатся, начнется конфликт с Польшей, выразил мнение журналист. По его словам, подтверждение этому он увидел в планах подготовки Варшавой 400 тысяч добровольцев.

Военкор задался вопросом, с кем Польша планирует воевать. Он предположил, что это будет явно не Германия, которая вторглась на польскую территорию в 1939 году.

«Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — написал Коц.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинские власти планируют продолжать участие в конфликте с Россией еще как минимум три года, и им требуются ресурсы от западных союзников, включая Евросоюз.

Ранее в Германии предостерегли Европу от новой войны с Россией.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами