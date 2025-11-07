Военкор словами «не ждем, а готовимся» ответил на вопрос о сроках завершения СВО

Военкор Коц: СВО еще не началась, поэтому закончится не скоро

Специальная военная операция (СВО) еще не началась, поэтому завершится нескоро, России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц, говоря о сроках окончания СВО.

После того как боевые действия на территории Украины завершатся, начнется конфликт с Польшей, выразил мнение журналист. По его словам, подтверждение этому он увидел в планах подготовки Варшавой 400 тысяч добровольцев.

Военкор задался вопросом, с кем Польша планирует воевать. Он предположил, что это будет явно не Германия, которая вторглась на польскую территорию в 1939 году.

«Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся», — написал Коц.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинские власти планируют продолжать участие в конфликте с Россией еще как минимум три года, и им требуются ресурсы от западных союзников, включая Евросоюз.

Ранее в Германии предостерегли Европу от новой войны с Россией.