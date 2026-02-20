Дмитриев пошутил про мозг Стубба

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил в соцсети X про мозг президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб написал в соцсети X о «российской деловой сделке», заявив, что РФ «обещает 12 триллионов долларов», в то время как «ВВП России составляет 2,5 триллиона долларов».

«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», — написал Дмитриев, комментируя высказывание финского президента.

13 февраля финский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что президент России Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Как сказал Стубб, российский лидер «хотел сделать Украину частью РФ», но вместо этого она стала европейской страной. Москва за последние годы смогла взять под контроль «лишь малую часть украинской территории», отметил глава государства. Президент Финляндии призвал Украину и дальше придерживаться выбранной линии, чтобы «в конце концов одержать победу».

В ответ на это ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Финляндии. По словам Боуза, среди участников Мюнхенской конференции по безопасности «распространяется психическое расстройство под названием «Украина побеждает».

Ранее Стубб пошутил о «своих 190 сантиметрах».