Трамп разочарован отсутствием военного решения для Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп разочарован в ограниченности военных возможностей США против Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Трампу сообщили, что, в отличие от предыдущих целевых операций, любой удар почти наверняка не будет единовременным и решающим. Вместо этого ограниченные удары могут открыть дверь для более широкой конфронтации», — говорится в публикации.

По данным источников, Трамп хочет решительных действий, которые бы перевернули ситуацию. В частности, президент США настаивал на том, чтобы его советники предложили варианты, позволяющие заставить Иран вернуться к переговорам на более выгодных для Вашингтона условиях.

Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако американская администрация настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки и рассматривал сценарий ограниченного удара.