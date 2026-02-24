Захарова: нарушение Киевом договора о дружбе с РФ привело к решению о начале СВО

Нарушение Украиной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией привело решению о начале СВО. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, украинское руководство на протяжении многих лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений договора.

Дипломат обратила внимание, что в нарушение положений договора 7 апреля 2004 года тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между украинским правительством и штабами верховных главнокомандующих объединенных вооруженных сил НАТО в Атлантике и Европе в отношении обеспечения поддержки операций альянса со стороны Киева.

По словам Захаровой, этот меморандум предусматривает, что Украина будет предоставлять различную помощь военным подразделениям НАТО во время выполнения ими операций или проведения учений. Кроме того, на территории республики разрешается временная дислокация подразделений, которые подчиняются стратегическому командованию блока, добавила Захарова.

Кроме того, в апреле 2005 года президент Украины внес поправки в военную доктрину страны, согласно которым членство в Североатлантическом альянсе было заявлено как стратегическая цель государства, а в 2008 году Киев обратился к организации с просьбой присоединить страну к «Плану действий по членству в НАТО».

24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала Специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, к настоящему времени под контролем России находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются. Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее Зеленский заявил о «начале конца» конфликта с Россией.