С главой евродипломатии Каей Каллас не общаются даже ее европейские коллеги, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Видеофрагмент выступления опубликован в канале политика в мессенджере Max.

«С этим человеком не общаются даже коллеги. То есть, видимо, они не считают для себя уместным снизойти до уровня целого высокого представителя по международным вопросам Европейского Союза для того, чтобы с ней провести встречу», — сказал Медведев.

Он уточнил, что с Каллас не общаются министры иностранных дел многих стран ЕС, а таже госсекретарь США Марко Рубио, которому «вообще непонятно, кто это».

СМИ пишут, что Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел очевидным, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, остается только ждать, когда она уйдет со своего поста.

Ранее Каллас: заявила, что Евросоюзу нужны уступки со стороны России для мира на Украине.