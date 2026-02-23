Размер шрифта
Эксперт предрек возобновление отношений Европы и России в сфере энергетики

Аналитик Эпископос: Европе придется возобновить отношения с РФ в энергетике
Сергей Гунеев/РИА Новости

Странам Европы придется возобновить отношения с Россией в сфере энергетики. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.

«Как я утверждал много лет назад, на Европу оказывается огромное экономическое давление, требующее возобновления ее энергетических отношений с Россией после окончания войны», — написал аналитик.

Эпископос добавил, что у Европы есть шанс обеспечить возобновление связей с Россией, чтобы процесс проходил в интересах США. При этом, по его словам, газопроводы «Северный поток» могут сыграть здесь ключевую роль.

Утром 23 февраля газета Berliner Zeitung сообщила, что конфликт на Украине ослабил страны-члены Евросоюза, но они продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми. Как отметило издание, вместо того, чтобы наладить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и начать разговор о мире, представители ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас «думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией».

Ранее СМИ назвали причину, по которой ЕС не допустят до переговоров по Украине.
 
