Конфликт на Украине ослабил страны-члены Евросоюза (ЕС), но они продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми. Об этом a href=«https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/vier-jahre-ukraine-krieg-europas-weg-in-den-bellizismus-li.10019789» target=«_blank»>сообщила газета Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, вместо того, чтобы наладить контакты с президентом России Владимиром Путиным и начать разговор о мире, представители ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас «думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией».

В то же время в публикации обращают внимание, что финансирование Украины сделало ситуацию в Евросоюзе критической, ослабив страны Европы в экономическом и политическом плане. Огромные расходы Запада на военную помощь Киеву привели к тому, что они угодили в стратегическую западню, отмечают журналисты.

До этого Каллас заявила на пресс-конференции, что Евросоюз «хочет видеть уступки со стороны России» по урегулированию на Украине. Глава евродипломатии призвала «перенести акцент» на сторону, которая «несет ответственность» за военные действия.

Как сообщили СМИ, 19 февраля Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время «практически невозможно».

Ранее СМИ назвали причину, по которой ЕС не допустят до переговоров по Украине.