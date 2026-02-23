Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Президент Финляндии раскрыл, что помогает Европе двигаться вперед

Стубб: Европа принимает решения, когда ее заставляют кризис и хаос
Global Look Press

Европа двигается вперед и принимает решения только в условиях кризиса и хаоса. Об этом с иронией заявил президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, пишет РИА Новости.

«Мы продвигаемся вперед в три этапа: первый — это, как правило, кризис, второй — это хаос, третий — недостаточно оптимальное решение», — сказал Стубб.

В свою очередь Эммануэль Макрон 10 февраля заявлял, что Европа будет через пять лет «сметена», если ничего не предпримет на фоне вызовов, с которыми сталкивается. По его словам, сейчас европейские страны могут надеяться только на себя, поскольку неизвестно, как далеко готовы зайти США. Макрон подчеркнул, что речь идет не только о Гринляндии, но и о других острых вопросах в диалоге с американской администрацией.

До этого издание Foreign Policy сообщило, что Европа готовится к развороту в сторону президента России Владимира Путина из-за давления США. Автор статьи отметил, что изменение стратегии Европы инициировано президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, имеющего прямое отношение к европейской безопасности.

Ранее в Совфеде рассказали о последствиях одержимости Украиной для Европы.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!