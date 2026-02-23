Европа двигается вперед и принимает решения только в условиях кризиса и хаоса. Об этом с иронией заявил президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, пишет РИА Новости.

«Мы продвигаемся вперед в три этапа: первый — это, как правило, кризис, второй — это хаос, третий — недостаточно оптимальное решение», — сказал Стубб.

В свою очередь Эммануэль Макрон 10 февраля заявлял, что Европа будет через пять лет «сметена», если ничего не предпримет на фоне вызовов, с которыми сталкивается. По его словам, сейчас европейские страны могут надеяться только на себя, поскольку неизвестно, как далеко готовы зайти США. Макрон подчеркнул, что речь идет не только о Гринляндии, но и о других острых вопросах в диалоге с американской администрацией.

До этого издание Foreign Policy сообщило, что Европа готовится к развороту в сторону президента России Владимира Путина из-за давления США. Автор статьи отметил, что изменение стратегии Европы инициировано президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, имеющего прямое отношение к европейской безопасности.

Ранее в Совфеде рассказали о последствиях одержимости Украиной для Европы.