Зеленский призвал Запад сосредоточиться на «сдерживании» России

Зеленский: Запад должен сдерживать Россию, а не пытаться ей угодить
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам следует сосредоточиться на сдерживании России, а не пытаться «угодить» ей и ее президенту Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».

«Мое мнение: они должны сдерживать россиян, а не пытаться им угодить. Потому что они все равно будут врать. Они заботятся только о себе и своих собственных интересах», — заявил Зеленский.

По его словам, российский президент якобы не заинтересован в завершении конфликта. При этом, как отметил Зеленский, «не хочет — не значит, что не сделает» этого в случае давления.

Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к «реальным компромиссам», однако не ценой суверенитета и независимости. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой, исходя из принципа «стоим, где стоим». Президент Украины также ставил вопрос о том, на какие уступки готова пойти Россия.

Ранее Кулеба рассказал, как Байден «прощался» с Украиной за несколько дней до СВО.
 
