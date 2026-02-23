Размер шрифта
В Финляндии призвали Зеленского забыть об украинской утопии

Финский Мема политик назвал утопией восстановление Украины в границах 1991 года
Liesa Johannssen/Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал утопией восстановление Украины в границах 1991 года. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский несколько раз стремился напрямую втянуть НАТО в конфликт, попытавшись атаковать резиденцию президента России Владимира Путина или запустив беспилотники в Польшу, чтобы спровоцировать ответ альянса.

Мема напомнил Зеленскому, что русскоязычное население проголосовало за присоединение к России на референдуме, и он должен уважать их волю (имеются ввиду референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — прим. ред.).

Политик добавил, что украинский лидер не хочет идти на уступки и лишь тянет время для перевооружения Европы.

В декабре британская газета The Telegraph писала, что Зеленский признает, что уже не вернет территории, которые в ходе конфликта с Россией отошли под юрисдикцию РФ. При этом, по оценке издания, украинский президент «не уступит весь Донбасс» России.

Ранее в Раде заявили о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года.
 
