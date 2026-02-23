Размер шрифта
Зеленский отказался считать себя диктатором

Зеленский отверг слова Трампа о том, что он – диктатор, виновный в конфликте с РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» отверг высказывания американского лидера Дональда Трампа о том, что является диктатором и виновником начала конфликта с Россией.

«Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все», — сказал Зеленский, рассмеявшись после соответствующего вопроса журналиста.

Президент США Дональд Трамп неоднократно неоднозначно высказывался о Владимире Зеленском. Он несколько раз называл его «торгашом» и «величайшим торговцем», который умело выбивает из своих союзников деньги.

На своей странице в Truth Social он также критиковал президента Украины, называя его «диктатором без выборов» и отмечая падение рейтинга до 4%.

Сам же Зеленский заявлял, что, в отличие от других западных лидеров, не боится своего американского коллеги Дональда Трампа. Он добавил, что Трампа, как и его самого, избрал народ его страны. Этот выбор надо уважать. Президент Украины назвал США «стратегическим партнером на долгие годы», с которым у республики, в отличие от России, есть «общие ценности».

Ранее журналист узнал о планах Зеленского воевать с Россией еще три года.
 
