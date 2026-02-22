Размер шрифта
В Совфеде увидели связь трехлетнего плана Зеленского с военными амбициями Европы

Пушков: план Зеленского воевать с РФ еще три года связан с перевооружением ЕС
Pavel Kashaev/Global Look Press

Опровержение руководством Украины информации о разработке трехлетнего плана боевых действий, вероятно, являются согласованными в рамках совместного плана Киева с Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление журналиста газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевского о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий против России еще на три года, которое затем опроверг советник украинского лидера Дмитрий Литвин.

По его словам, неизвестно, можно ли верить опровержениям киевского руководства.

«Этот срок выглядит согласованным, как и все другие шаги и позиции Зеленского, с европейскими союзниками Украины», — написал сенатор.

Пушков указал на то, что Зеленский вынужден делать вид перед президентом США Дональдом Трампом, будто он поддерживает мирные переговоры. Он также напомнил слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о готовности Украины воевать еще три года.

Сенатор отметил, что опровержение может быть связано с планами ЕС выйти на «конечную фазу перевооружения Европы» перед войной с РФ. Таким образом Запад пытается манипулировать общественным мнением, уточнил он.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании затянуть конфликт.
 
