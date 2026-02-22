Размер шрифта
Песков призвал равняться на Путина, который всегда держится в рамках приличий

Песков: Путин не позволяет себе говорить плохо о главах других стран
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин всегда держится в рамках приличий, не позволяя говорить плохо в адрес лидеров других стран, и на него стоит равняться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос об использовании мата президентом Украины Владимиром Зеленским в недавнем интервью.

«У нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия, он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов. Давайте все-таки равняться на нашего президента», — сказал представитель Кремля.

Он призвал равняться на нашего президента и не обращать внимания на Зеленского.

Украинский лидер в интервью американскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что ему плевать на «историческое дерьмо», которое русские и американцы обсуждают между собой.

Ранее Зеленский также не постеснялся в выражениях, когда давал интервью американскому блогеру Лексу Фридману.
 
