Новак: Россия помогает Кубе на фоне топливного кризиса

Россия работает над оказанием помощи Кубе на фоне топливного кризиса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, передает РИА Новости.

«Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать», — сказал Новак.

В январе США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов, из-за чего тысячи российских туристов не могли покинуть остров.

6 февраля посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва поможет Гаване, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

Ранее заявил, что Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.