В Германии заявили о невозможности победить Россию военным путем

Премьер Саксонии Кречмер: Россию невозможно победить на поле боя
Урегулирование конфликта на Украине военным путем невозможно. Об этом заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, передает Berliner Zeitung.

«Россию нельзя победить на поле боя. Именно поэтому дипломатия так важна», — сказал глава кабмина.

Кречмер добавил, что даже в условиях конфликта каналы диалога должны оставаться открытыми.

Накануне бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Москва, в отличие от Киева, не нуждается в урегулировании конфликта путем переговоров, поскольку и так одерживает верх. По его мнению, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции, даже если переговоры с Украиной зайдут в тупик.

Трехсторонние переговоры в Женеве состоялись 17 и 18 февраля. В первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал консультации как «тяжелые, но деловые». Как сказал украинский лидер Владимир Зеленский, сторонам удалось «почти договориться» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали вариант победы Украины в конфликте с Россией.
 
