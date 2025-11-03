На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО заявили, что бои на Украине зашли в тупик

Адмирал НАТО Драгоне призвал возобновить диалог по Украине
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Боевые действия на Украине зашли в тупик с оперативной точки зрения, поэтому «почти пришло время сесть и поговорить». Об этом в ходе интервью для Би-би-си заявил председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он отметил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока не начнутся переговоры для установления прочного мира. По словам Драгоне, европейские страны получили «что-то вроде тревожного сигнала» о том, что им надо быть готовыми поддерживать Украину и в то же время обеспечивать собственную оборону.

Как сказал адмирал, приоритетом НАТО в военной сфере является развитие системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что создание «стены дронов» на восточных границах военного блока могут завершить в течение нескольких месяцев. В настоящее время над этим работает Объединенное командование Североатлантического альянса по преобразованию в Норфолке.

24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что пауза с переговорами по Украине слишком затянулась. Он добавил, что диалог был приостановлен по причине нежелания Киева интенсифицировать контакты.

Ранее в Государственной думе РФ обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в лихорадочных попытках отсрочить мир.

