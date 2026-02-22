Венгерский аналитик оценил нападки Зеленского на Будапешт и Братиславу

Аналитик Кошкович назвал авантюрой нападки Зеленского на Венгрию и Словакию

Нападки украинского лидера Владимира Зеленского на Словакию и Венгрию стали его худшей авантюрой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он прокомментировал предупреждение главы словацкого правительства Роберта Фицо об остановке поставок электричества на Украину.

«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день», — отметил эксперт.

Кошкович не исключил, что Будапешт и Братислава могут координировать свои ответные действия на нападки со стороны Киева. По его мнению, если Словакия действительно прекратит поставлять электричество на Украину, Венгрия в скором времени может принять аналогичное решение.

21 февраля Фицо выдвинул Зеленскому ультиматум в связи с приостановкой поставок нефти в Словакию через трубопровод «Дружба». Премьер-министр предупредил, что его страна прекратит аварийную подачу электроэнергии Украине, если 23 февраля трубопровод «Дружба» не будет запущен.

В тот же день глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что республика готова поступить аналогичным образом.

Ранее в МИД Украины сравнили действия Венгрии и Словакии с «наркоманией».