Бывший принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для полетов к Эпштейну

Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС Британии для встреч с Эпштейном

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Как сообщил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун попросил полицию проверить соответствующую информацию. Он требует, чтобы были опрошены сотрудники Минобороны, МИД и Минтранса страны.

Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля. Его подозревают в злоупотреблении полномочий.

До этого сообщалось, что король Британии Карл III разрешил доступ правоохранителям к документам для расследования по делу о связях его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном.

В 2019 году Эндрю отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала вокруг Эпштейна: это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре заявила, что он был среди мужчин, которые принуждали ее к интимной связи в возрасте 17 лет. В 2022-м Елизавета II лишила его почетных воинских званий, а в 2025-м Карл III оставил брата без последних королевских титулов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что принца Энрдю могут исключить из престолонаследия из-за связей с Эпштейном.