Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на трон

Sky News: правительство Британии может исключить брата короля из очереди на трон
Li Ying/XinHua/Global Look Press

Правительство Британии может исключить младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на трон. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Так, правительство страны рассматривает возможность внесения в парламент соответствующего законопроекта.

Эту инициативу, согласно опросу компании YouGov, поддерживают 82% респондентов. При этом, как уточняет канал, этот шаг потребует консультации с другими государствами, входящими в Королевство, и станет возможным лишь после того, как в отношении экс-принца Эндрю будут правоохранители завершат все следственные действия.

Накануне правоохранители задержали бывшего принца в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления, его отпустили после 12-часового допроса. СМИ сообщают, что это связано с расследованием против него в рамках дела Эпштейна. В Британии ранее создали специальную группу, которая в том числе изучала обвинения в том, что Эндрю передавал финансисту секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

20 февраля лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит заявил, что брат монарха вряд ли попадет в тюрьму.

Ранее в Кремле отказались комментировать задержание экс-принца Эндрю.
 
