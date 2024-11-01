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Путин заявил о важности развития Донбасса

Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии

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Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии в приветственном слове участникам и организаторам Всероссийского молодежного форума «Юг молодой». Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Вы начинаете свою работу с обсуждения такой важной темы, как развитие Донбасса и Новороссии – наших исторических земель, навеки воссоединившихся с Отечеством», — говорится в сообщении.

Путин добавил, что насыщенная программа форума позволит каждому участнику получить поддержку для реализации своих замыслов.

Незадолго до этого Путин заявил, что Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства также отметил, что Россия будет создавать условия, чтобы реализовать богатейший аграрный потенциал исторических территорий, воссоединившихся с Российской Федерацией.

Ранее Путин заявил, что участники СВО защищают будущее России.

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