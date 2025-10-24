На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг

Премьер Франции Лекорню пообещал реформу госуправления и сокращение расходов
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обещал провести масштабную реформу государственного управления, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) республики. Его слова передает ТАСС.

«Мы намечаем провести одну из важнейших реформ государственного управления за последние десятилетия. В ходе этой реформы будут пересмотрены сферы ответственности каждой из государственных структур», — подчеркнул Лекорню.

По словам Лекорню, необходимо устранить долговое обременение государства и вернуть дефицит бюджета к уровню ниже 5% уже в следующем году. Премьер-министр также пообещал учитывать требования оппозиции, чтобы 2026 год не стал еще одним «потерянным годом» для Франции.

Комментируя слова премьера, депутат Национального собрания от партии «Республиканцы» Филипп Жювен отметил, что «Франция уже много лет живет в долг». Он подчеркнул, что необходимо снизить уровень задолженности государства, чтобы иметь возможность самих определять свою судьбу. В свою очередь, депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» Эрик Кокрель назвал предложенные меры по сокращению расходов антисоциальными.

Как отмечается, депутаты должны завершить обсуждения в течение 70 дней, чтобы согласовать государственный бюджет до 31 декабря 2025 года.

Ранее Лекорню написал добровольное заявление об увольнении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами