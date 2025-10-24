Премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обещал провести масштабную реформу государственного управления, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) республики. Его слова передает ТАСС.

«Мы намечаем провести одну из важнейших реформ государственного управления за последние десятилетия. В ходе этой реформы будут пересмотрены сферы ответственности каждой из государственных структур», — подчеркнул Лекорню.

По словам Лекорню, необходимо устранить долговое обременение государства и вернуть дефицит бюджета к уровню ниже 5% уже в следующем году. Премьер-министр также пообещал учитывать требования оппозиции, чтобы 2026 год не стал еще одним «потерянным годом» для Франции.

Комментируя слова премьера, депутат Национального собрания от партии «Республиканцы» Филипп Жювен отметил, что «Франция уже много лет живет в долг». Он подчеркнул, что необходимо снизить уровень задолженности государства, чтобы иметь возможность самих определять свою судьбу. В свою очередь, депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» Эрик Кокрель назвал предложенные меры по сокращению расходов антисоциальными.

Как отмечается, депутаты должны завершить обсуждения в течение 70 дней, чтобы согласовать государственный бюджет до 31 декабря 2025 года.

Ранее Лекорню написал добровольное заявление об увольнении.