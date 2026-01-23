Размер шрифта
В Германии объяснили, почему Зеленский обозлился на Европу

Политолог Рар: Зеленский злится, что европейские лидеры больше не льстят ему
Annegret Hilse/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обвиняет Европу в слабости, поскольку, в том числе, злится на ее лидеров, которые льстят больше президенту США Дональду Трампу, а не ему. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар. Впрочем, по его словам, Брюссель стерпит любые оскорбления Киева, якобы «сражающегося за либеральные ценности».

«Выступление в Давосе подтвердило, что Зеленский злой и недовольный. Он ищет виновных за поражения ВСУ на поле боя. И на эту роль подходит Европа. Она стерпит любую критику», — сказал Рар.

Он добавил, что у Зеленского никак не получается втянуть Запад в вооруженный конфликт с Россией.

22 января Зеленский, выступая на форуме в Давосе, обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. По его словам, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности европейцев к самозащите.

В ответ на это бывший премьер Бельгии Элио ди Рупо призвал западные страны прекратить любое финансирование Украины. По его словам, заявления Зеленского «просто непристойны». Высказывания украинского лидера он назвал «плевком в лицо» европейцам и проявлением презрения к тем, кто поддерживал Киев последние четыре года.

Ранее в МИД Италии обвинили Зеленского в неблагодарности.

