Стал известен владелец провалившейся под лед Байкала машины с туристами

ТАСС: провалившейся под лед Байкала машиной с китайцами владел друг водителя
Прокуратура Иркутской области

Автомобиль, перевозивший туристов из Китая и провалившийся под лед на озере Байкал, принадлежал приятелю водителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Машина УАЗ принадлежала другу <...> водителя», — сказал источник агентства.

ЧП на озере Байкал произошло днем 20 февраля. УАЗ, в котором находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая — провалился под лед в районе мыса Хобой, расположенного на острове Ольхон. Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. При этом глубина озера в месте происшествия составляет 18 м. Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, спастись удалось только одному человеку.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. В Российском союзе туриндустрии напомнили, что переправа к острову Ольхон была закрыта с начала февраля, и ограничения до сих пор не снимались. До официального разрешения выезд на лед озера Байкал небезопасен и запрещен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что среди находившихся в УАЗе людей был ребенок.
 
