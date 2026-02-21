Размер шрифта
США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана

Axios: США рассматривают несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

США рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабы как один из возможных способов разрешения ситуации вокруг Исламской республики. Об этом пишет портал Axios со ссылкой источник в Белом доме.

«Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет, в итоге, выбран», — сказал собеседник издания.

Телеканал CBS также сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
