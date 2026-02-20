Верховный суд США объяснил Трампу, у кого есть право вводить пошлины

Верховный суд США: вводить пошлины может конгресс, а не президент

Исключительные полномочия по введению импортных пошлин есть только у американского конгресса. Об этом говорится в решении Верховного суда США по иску об оспаривании тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

«Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что «конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины», — подчеркивается в документе.

В решении инстанции добавляется, что у исполнительной власти (ею обладает в том числе президент США. — «Газета.Ru») нет никаких полномочий вводить налоги.

До этого Верховный суд США признал незаконными пошлины, которые ввел Трамп. Согласно решению суда, глава государства превысил полномочия, когда ввел тарифы на основе закона о чрезвычайном положении в стране.

Постановление суда аннулирует те пошлины, которые были введены с использованием закона 1977 года под названием «Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Речь идет о пошлинах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США.

Ранее Трамп отреагировал на решение Верховного суда США по пошлинам.