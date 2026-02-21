США обсуждают возможность расширения ядерной сделки с Ираном

В Белом доме обсуждают, должна ли сделка с Ираном охватывать ракеты и прокси

Власти США обсуждают, должна ли потенциальная сделка с Ираном охватывать лишь его ядерную программу или распространяться в том числе на ракеты и прокси страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Белом доме газете заявили, что президент США Дональд Трамп отдает предпочтение дипломатии, прежде чем прибегать к другим вариантам решения конфликтов.

20 февраля The Wall Street Journal писала, что Трамп допускает нанесение ограниченного удара, чтобы сподвигнуть Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия по ядерной сделке.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. Издание утверждает: иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет.

Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

