Венгрия призвала ЕС исключить некоторых россиян из обновленных санкционных списков

EUobserver: Венгрия просит исключить некоторых россиян из санкционных списков ЕС
Венгрия призывает исключить ряд россиян из обновленных санкционных списков Евросоюза. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

»Будапешт уже попросил убрать имена некоторых россиян из проекта нового черного списка ЕС», — отмечается в статье.

При этом издание не уточняет, о каких именно россиянах идет речь.

20 февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля Евросоюз одобрит 20-й пакет санкций против России.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что, кажется, сами инициаторы потеряли счет санкциям, которые они ввели против РФ, настолько их много. Однако министерство финансов России смогло посчитать число рестрикций. По словам главы государства, в отношении российских физических и юридических лиц было введено 28 595 санкций. Он отметил, что это кратно больше, чем против всех стран мира.

Ранее СМИ узнали о подготовке США к возможной отмене антироссийских санкций.
 
