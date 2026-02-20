Размер шрифта
Зеленский заявил о прогрессе по мониторингу возможного прекращения огня

Зеленский: в вопросе мониторинга возможного прекращения огня достигнут прогресс
Россия, США и Украина в ходе переговоров достигли прогресса в вопросе мониторинга возможного прекращения огня. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, передает телеканал «Новости.Live».

«На «военном направлении», на военной [переговорной] подгруппе, считаю, что есть конструктив. <...> Чувствительные вопросы касательно востока Украины, вопрос Донбасса, вопрос территорий — тут пока что конструктива не найдено», — сказал украинский лидер.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. По его словам, об этом свидетельствует минимальное число утечек.

Ранее в МИД России рассказали, кто исключил Европу из переговоров по Украине.
 
