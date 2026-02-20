Размер шрифта
Названы даты трехдневного визита Трампа в Пекин

Reuters: Белый дом анонсировал визит Трампа в КНР с 31 марта по 2 апреля
Ahn Young-joon/AP

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай с трехдневным визитом с 31 марта по 2 апреля, передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Знакомые с планом подготовки этой поездки источники сообщили, что в программу визита должны войти двусторонние переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Эта встреча может быть посвящена обсуждению поставок добываемых в Китае полезных ископаемых и доступа Пекина к передовым технологиям производства микросхем, заявил South China Morning Post старший экономист по китайскому направлению в Pantheon Macroeconomics Кельвин Лам.

«Я допускаю ослабление Китаем контроля над галлием — при условии, что США предоставят Китаю то, что он хочет, на том же уровне», — сказал он.

В недавнем интервью NBC News Трамп анонсировал свою апрельскую поездку в Китай и ответный визит Си Цзиньпина, который состоится в нынешнем году. Китайский лидер посетит Вашингтон впервые за последние три года.

«Он приедет в Белый дом… ближе к концу года», — поделился американский лидер.

Американские эксперты считают, что планы обмена визитами могут пострадать из-за намерения США поставить крупную партию вооружения Тайваню.

В ноябре 2025 года США и КНР договорились о так называемом торговом перемирии, в рамках которого китайское министерство коммерции на год приостановило действие запрета на экспорт галлия, германия и сурьмы на американский рынок.

По данным горнодобывающей компании Cerro de Pasco Resources, на Китай приходится почти 99% мировой добычи галлия. США вынуждены его импортировать, причем около 95% объема этого импорта поступает из КНР, следует из данных проекта американской Национальной горнодобывающей ассоциации Minerals Make Life.

Ранее Трамп назвал американо-китайские отношения важнейшими в мире.
 
