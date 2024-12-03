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Китай запретил экспорт в США материалов для производства полупроводников

Китай запретил экспорт германия, галлия и сверхтвердых материалов в США

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Global Look Press

Китайские власти запретили компаниям страны экспортировать в Соединенные Штаты материалы, необходимые для производства полупроводников. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о германии, сурьме, галлии и сверхтвердых материалах. Кроме того, будет ужесточен контроль за использованием графитовой продукции. Указанные материалы применяются при выпуске аккумуляторов, чипов, военного и коммуникационного оборудования.

Эти меры стали ответом на санкции, ранее введенные Вашингтоном, и продиктованы решением усилить «защиту национальной безопасности», отметили в министерстве торговли Китая.

Накануне Штаты усилили санкции против КНР, ограничив поставки оборудования для производства чипов. Запрет касается также деятельности иностранных компаний, которые используют американские технологии.

8 ноября экспорт чипов в материковый Китай ограничила тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании техники из-за санкций США против Китая.

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