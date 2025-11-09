В Китае приостановили запрет на экспорт в США ряда стратегических материалов

Китай приостановил запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы

Китай приостановил запрет на экспорт в Соединенные Штаты ряда стратегических товаров двойного назначения, в том числе галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства коммерции Китая, передает ТАСС.

«До 27 ноября 2026 года приостанавливается действие приказа Министерства коммерции №46 от 2024 года («Об усилении экспортного контроля в отношении соответствующих товаров двойного назначения для США»)», — сказано в заявлении.

5 ноября министерство финансов Китайской Народной Республики сообщило, что Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной пошлины в размере 24% на товары из США.

30 октября Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что США рассчитывают на долговечную сделку с Китаем.