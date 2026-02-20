Размер шрифта
Политолог допустил, что Трамп сам не знает, как поступить с Ираном

Политолог Гуреев: Трамп не знает исхода военной операции США в Иране
Nathan Howard/Reuters

Если президента США Дональда Трампа спросить, каковы будут его дальнейшие действия в отношении Ирана, он вряд ли сможет ответить. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев. При этом эксперт выразил уверенность, что глава Белого дома осознает риски втягивания в масштабный конфликт с Исламской Республикой.

«Иран обладает все-таки не слабым оружием, и тоже пустить пару авианосцев на дно Ормузского пролива, я думаю, что иранцы с этой задачей могут справиться», — сказал Гуреев.

Более того, США сдерживают совместные морские учения РФ, КНР и Ирана на Ближнем Востоке. Даже случайная атака на китайские или российские корабли может привести к глобальному конфликту, добавил он.

Военно-морские учения России, Китая и Ирана в районе иранского порта Бендер-Аббас начались 19 февраля.

По данным издания The War Zone, маневры проводятся на фоне усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке и могут осложнить планы США в отношении Ирана. Целью учений является укрепление координации сторон для устранения угроз морской безопасности. В частности, речь идет о защите коммерческих судов и танкеров от терроризма в морях и океанах.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

Ранее стало известно о планах Трампа начать с ограниченного удара по Ирану.
 
