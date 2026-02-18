Политолог объяснил раннее завершение второго дня переговоров в Женеве

Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве говорит о том, что Киеву пора определиться: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Станислав Ткаченко.

Эксперт обратил внимание на заявление главы российской делегации Владимира Мединского о том, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время. Есть вероятность, что Киев все же станет более сговорчивым, считает Ткаченко.

«Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее — очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит [президент США] Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», — подчеркнул он.

С этой реальностью следует смириться и Киеву, и Западу, добавил аналитик.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Во второй день встреча продлилась около двух часов (в первый день — более четырех). Мединский сообщил о ее завершении примерно в 13:00 мск. По его словам, беседа была «тяжелой, но деловой». Никаких документов стороны не подписывали, выяснили журналисты.

Ранее стало известно о закрытых переговорах Мединского в Швейцарии.