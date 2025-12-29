Украинский блогер рассказал о новой «колоссальной» проблеме Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пытается помочь уехать из страны сыну своего близкого друга и партнера по «Кварталу 95» Сергея Шефира Никите, который попал в поле зрения НАБУ. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«У Зеленского новая колоссальная проблема, которую сейчас он пытается спешно решить», — отметил Шарий.

По словам блогера, окружение Зеленского получило информацию, что антикоррупционное бюро собирается задержать Никиту Шефира, поэтому они его сейчас «срочно эвакуируют». Шарий отметил, что власти Киева ведут переговоры с руководством Госпогранслужбы, чтобы сын Шефира смог покинуть Украину.

«Прямо сейчас, в эти минуты руководство Госпогранслужбы принимает решение — брать деньги за то, что сын Шефира покинет Украину, или не брать, опасаясь будущего уголовного преследования. Не дайте ему уйти», — написал блогер.

До этого RT выяснил, что незадолго до начала специальной военной операции Никита Шефир купил недвижимость в Праге. Две квартиры стоимостью более $2 млн (свыше 162 млн рублей) он оформил на свою чешскую фирму Shelter Chief, которая по документам занимается арендой недвижимости. По некоторым данным, одна из этих квартир может стать убежищем для Зеленского.

Упомянутого Сергея Шефира «Страна.ua» ранее называла «ключевым человеком» в усилиях украинских властей сохранить систему после коррупционного скандала, который привел к отставке главы офиса президента Андрея Ермака и отъезду из страны бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского».

Ранее НАБУ провело обыски в Верховной раде и в офисе партии «Слуга народа».