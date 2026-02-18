МИД Украины рассказал о следующей встрече с делегацией России

Спикер МИД Тихий: есть принципиальная договоренность о будущей встрече с Россией

Между Украиной и Россией есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но ее детали пока не раскрываются. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Украины Георгий Тихий, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Есть принципиальная договоренность о следующей встрече. Но детали и даты раскрывать по понятным причинам - не будем», — сказал Тихий.

Он добавил, что больше деталей станут известны после возвращения переговорной делегации в Киев, которая предоставит подробный отчет Владимиру Зеленскому о прошедших дискуссиях.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

