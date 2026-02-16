В Совфеде разъяснили предложение России по внешнему управлению Украиной

Формула внешнего управления Украиной, предложенная Россией, связана с тем, чтобы поставить процессы урегулирования конфликта под системный международный контроль. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Понятно уже, что речь идет о том, чтобы поставить все процессы, связанные с урегулированием, под системный международный контроль, потому что там появляется ООНовский угол и так далее», — подчеркнул он.

Карасин не исключил, что в рамках предстоящих переговоров по Украине в Женеве российская делегация предложит формулу внешнего управления страны под эгидой ООН. Не раскрывая детали соответствующей формулы, дипломат пожелал удачи делегации РФ и отметил, что для Москвы важно, чтобы Киев воспринял «конструктивные аргументы» по урегулированию.

15 февраля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова обсудить с другими странами идею введения на Украине внешнего управления под эгидой ООН после завершения конфликта. Ранее ее уже высказывал Владимир Путин. Однако США идею не поддержали, заявив, что она не нашла одобрения в администрации Дональда Трампа. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

