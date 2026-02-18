Медведев провел встречу с главой МИД Кубы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей. Пост об этом появился на канале политика в мессенджере Max.

«Провел встречу со специальным посланником партии и правительства Республики Куба, членом политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), министром иностранных дел Республики Куба Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей», — написал Медведев.

18 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что проблема обеспечения топливом вывозных рейсов, предназначенных для транспортировки российских туристов с Кубы на родину, решена.

12 февраля Захарова охарактеризовала обстановку на Кубе как крайне сложную. Она пояснила, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями «Россия» и «Северный ветер». По словам Захаровой, «внешние игроки» стремятся к эскалации энергетического кризиса на Кубе, рассчитывая вызвать волну общественного недовольства. Представитель МИД заверила, что российские дипломатические ведомства оказывают всестороннюю поддержку российским гражданам, оказавшимся на острове, для их благополучного возвращения домой.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.