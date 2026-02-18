Тот факт, что переговоры в Швейцарии велись на русском языке, не вызывает удивления. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог Илья Ухов.

«Многочисленные сливы, которые последние недели, месяцы будоражат украинский политикум, и дело Миндича, и другие дела, они наглядно говорят о том, что в своих приватных разговорах даже самые упоротые украинские националисты разговаривают на русском языке», — сказал эксперт.

По его мнению, выбор русского языка на переговорах — «наглядный символ вторичности Украины как государства», в котором на публике принято говорить по-украински, но в важных и приватных разговорах переходить на русский.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Сообщалось, что в ходе встречи использовались русский и английский языки. Основной фокус дискуссии был сосредоточен на аспектах урегулирования: военных, политических и гуманитарных.

По информации The Economist, перед встречей украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Ранее в Швейцарии выразили готовность принять новый раунд переговоров по Украине.