Вассерман рассказал, когда Зеленский будет ликвидирован

Вассерман: Зеленского ликвидируют под конец военной операции на Украине
Alina Smutko/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского «ликвидируют» под конец уничтожения Украины, на данный момент есть «много народа», кому он выгоден. Об этом «МК» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Раз поражение неизбежно, то свалить его удобнее всего именно на Зеленского… На данный момент есть достаточно много народа, заинтересованного в том, чтобы удерживать Зеленского на плаву, а утопить его в последний момент, под конец ликвидации Украины», — отметил он.

По словам Вассермана, Зеленский «слишком много накопил компромата и слишком многих может потянуть с собой за решетку, если останется жив».

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа также допустил ликвидацию украинского лидера. Как отметил парламентарий, на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики президента Украины могут как минимум отстранить от должности или «ликвидировать».

Он указал на неустойчивость положения украинского лидера. По мнению депутата, соратники Зеленского не окажут ему поддержку из-за материальных интересов. Самое печальное для Зеленского – его «уберут от власти» из-за денег, а не из-за политики, заключил Чепа.

Ранее в Госдуме призвали изолировать Зеленского после известий о детских играх с мясорубкой.

Новости Украины
