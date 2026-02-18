Залужный рассказал, как грозил Ермаку военными в центре Киева

Залужный во время обыска СБУ в его офисе грозил Ермаку военными в Киеве

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный и действующий посол Украины в Киеве рассказал об угрозах бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку после рейда ВСУ на командный пункт в Киеве в 2022 году во время контрнаступления. Его слова приводит Associated Press.

Как рассказал Залужный, в сентябре 2022 года во время контрнаступления Украины в его офис в Киеве пришли десятки сотрудников СБУ для обыска. По его словам, рейд представлял «угрозу», так как сотрудники отказались сообщать, что именно ищут. В связи с этим тогдашний главком закрыл доступ к части документов и компьютеров.

Тогда же Залужный позвонил главе офиса президента Андрею Ермаку с резким предупреждением.

«Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как сражаться. Я буду сражаться вместе с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», — сказал Залужный в интервью АР.

Он также заявил, что контрнаступление в 2023 году провалилось, так как президент Украины Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы.

