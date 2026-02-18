Премьер Катара посетил Венесуэлу

Премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани прибыл с визитом в Венесуэлу впервые после захвата США венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The National.

Согласно материалу издания, поездка шейха Мохаммеда происходит на фоне стремления Дохи выступить посредником между США и Каракасом. Журналисты отмечают, что целью визита также является углубление дипломатических связей и стратегического сотрудничества между странами.

По данным The National, Доха давно выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Каракасом, содействовала переговорам между правительством Венесуэлы и оппозицией.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. 5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей.

Ранее СМИ сообщили о переносе заседания суда по делу Мадуро.