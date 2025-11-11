Россия и Мадагаскар обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества

Россия и Мадагаскар договорились об открытии Русского дома в Антананариву

Парламентская делегация Мадагаскара и руководство Россотрудничества обсудили вопросы развития гуманитарного и делового сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба организации.

Переговоры прошли с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова и его заместителя Игоря Чайки. Со стороны Мадагаскара во встрече приняли участие председатель нацсобрания Рандрианасолониайко Ситени Тьерри и депутаты нацсобрания парламента.

В рамках встречи обсуждались возможности выделения квот для студентов из Мадагаскара на обучение в российских вузах, участие молодежи страны в российских молодежных проектах и перспективы открытия партнерского Русского дома в Антананариву. Особое внимание уделялось развитию взаимодействия между СМИ двух стран и укреплению делового сотрудничества.

«Россотрудничество видит большой потенциал в расширении гуманитарного сотрудничества между Россией и Мадагаскаром. Следующим важным шагом станет открытие партнерского Русского дома, который сможет стать центром культурного и образовательного взаимодействия. Также готовы обеспечивать участие школьников Мадагаскара в международных сменах в МДЦ «Артек» и других профильных центрах», — отметил Примаков.

Он подчеркнул важность сотрудничества в сфере СМИ. По его словам, необходимо обеспечивать обмен достоверной информацией между странами напрямую без западных посредников и искажений.

Председатель нацсобрания Мадагаскара поблагодарил Россотрудничество за организацию встречи.

«Важно и дальше развивать партнерство между Мадагаскаром и Россией на основе принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и прозрачности. Первым шагом должно стать укрепление деловых связей и содействие обмену между деловыми сообществами наших стран», — сказал он.

Он также высоко оценил перспективу оказания Россией гуманитарной помощи Мадагаскару, в частности в сфере опреснения воды.

Игорь Чайка предложил малагасийской стороне присоединиться к программам «Новое поколение» и «Здравствуй, Россия», а также выступил с инициативой открытия курсов по изучению русского языка в Мадагаскаре.

По итогам переговоров стороны согласовали открытие партнерского Русского дома в Антананариву и организацию российской гуманитарной бизнес-миссии в Мадагаскар в 2026 году.