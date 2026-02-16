Размер шрифта
Венгрия заявила о готовности провести мирный саммит по Украине

Глава МИД Сийярто: Будапешт готов принять мирный саммит по Украине
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в соцсети Х, что Будапешт готов принять мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине.

Он напомнил, что Венгрия является единственной европейской страной, которая с самого начала поддерживала мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине.

«Мы не поставляли оружие, сохраняли открытыми дипломатические каналы и готовы принять у себя мирный саммит», — написал Сийярто.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее в Кремле объяснили изменение состава российской делегации на переговорах по Украине.
 
