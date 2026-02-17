Киев при поддержке Европы будет всячески затягивать мирный процесс, однако будет интересно посмотреть, как на подобное поведение отреагирует президент США Дональд Трамп, у которого фактически заканчивается время для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя переговоры в Женеве.

Эксперт напомнил, что уже осенью текущего года Трамп может утратить большинство в обеих палатах, а вместе с ним и влияние на внешнюю политику. Украина, понимая это, продолжает устраивать атаки на гражданские объекты России, чтобы сорвать переговоры, обратил внимание Мезюхо.

«Они провоцируют нас на ответные действия, пытаются сделать все возможное для того, чтобы мы сами отказались от переговоров. Но мы не отказываемся и таким образом выставляем представителей киевской клики в плохом свете перед Дональдом Трампом», — добавил политолог.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями РФ, США и Украины пройдет в Женеве 17–18 февраля. Главой российской делегации выступит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

