Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«У Трампа заканчивается время»: политолог о переговорах в Женеве

Политолог Мезюхо: Киев будет всячески затягивать переговорный процесс
Elizabeth Frantz/Reuters

Киев при поддержке Европы будет всячески затягивать мирный процесс, однако будет интересно посмотреть, как на подобное поведение отреагирует президент США Дональд Трамп, у которого фактически заканчивается время для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя переговоры в Женеве.

Эксперт напомнил, что уже осенью текущего года Трамп может утратить большинство в обеих палатах, а вместе с ним и влияние на внешнюю политику. Украина, понимая это, продолжает устраивать атаки на гражданские объекты России, чтобы сорвать переговоры, обратил внимание Мезюхо.

«Они провоцируют нас на ответные действия, пытаются сделать все возможное для того, чтобы мы сами отказались от переговоров. Но мы не отказываемся и таким образом выставляем представителей киевской клики в плохом свете перед Дональдом Трампом», — добавил политолог.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями РФ, США и Украины пройдет в Женеве 17–18 февраля. Главой российской делегации выступит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Ранее политолог раскрыл, о чем могут договориться Россия и Украина в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!